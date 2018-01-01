50 معملاً في الغوطة الشرقية جاهز للإقلاع

جهينة نيوز

اكد رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها المهندس سامر الدبس ان تحرير الغوطة الشرقية له منعكساته الاقتصادية المهمة

مشيرا الى وجود اتصالات مع أصحاب المنشآت والمعامل والمصانع في كل من عين ترما وحمورية وعربين ومسرابا وسقبا من اجل العمل على إعادة العمل والنهوض بالواقع الصناعي في هذه المناطق.‏‏

وأوضح انه تم يوم امس دراسة آلية عودة المصانع وأصحاب المنشآت الى المناطق المحررة بالتعاون مع الجهات المعنية التي اكدت ضرورة تأمين وعودة أصحاب المنشآت اليها خلال الأيام القادمة.‏‏

واكد الدبس ان على جميع أصحاب المنشآت الاقتصادية ابلاغ غرفة الصناعة برغبتهم بالعودة لمعاملهم من اجل النهوض بالواقع الاقتصادي ولمساعدتهم في عملية الإقلاع ودوران العجلة الاقتصادية منوهاً الى ان 50 معملاً حتى الآن جاهز للبدء والعودة للعمل.‏‏

صحيفة الثورة