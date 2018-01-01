بعد إقرار المخطط التنظيمي لـ "باسيليا سيتي" إخلاءاللوان في كفرسوسة مع نهاية العام الدراسي!

جهينة نيوز

اقر مجلس محافظة دمشق امس المخطط التنظيمي للمنطقة التنظيمية الثانية في المشروع 66 جنوب المتحلق الجنوبي، والتي اخذت اسم «باسيليا سيتي» وتعني بالسريانية «الجنة» وتمتد على مساحة 900 هكتار وعدد عقاراتها /4/ آلاف عقار،

بعد عرض للمخطط امام اعضاء المجلس تم فيه مناقشة تفاصيل المخطط والبنى التحتية والخدمية التي ستتوفر في المنطقة والاهداف التي وجدت من اجلها وسيتم تلقي الاعتراضات ان وجدت وخلال مدة شهر سيتم تصديقه.‏‏

في هذا السياق تستمر محافظة دمشق في توزيع انذارات الاخلاء في منطقة اللوان بكفرسوسة في المنطقة التنظيمية الثانية جنوب المتحلق الجنوبي.‏‏

وبين مدير المناطق التنظيمية للمشروع 66 في محافظة دمشق المهندس جمال يوسف أمس «للثورة» ان عملية توزيع الاخلاءات تتم وفق ماهو مخطط له وبلغت نسبة توزيع الانذارات حوالي 35%، مبيناً ان مدة الانذار تصل لشهرين لتتم بعدها عملية الاخلاء التي ستبدأ مع انتهاء العام الدراسي على ان تنجز بالكامل في تشرين الثاني المقبل بحيث يباشر ببناء السكن البديل حال اخلاء الموقع بشكل كامل.‏‏

ولفت المهندس يوسف الى ان بداية ايار المقبل هي الموعد للمباشرة بتخصيص المستحقين للسكن البديل حيث تم دراسة 6587 طلباً للسكن البديل كما تم قبول 555 طلب اعتراض تمت دراستها ليصل عدد المستحقين بعد انجاز الدراسة لى 5471 مستحقاً، مضيفاً ان مشروع السكن البديل مشروع متكامل ولايمكن انجازه على مراحل وانه تم صرف مبلغ 4 مليارات و600 مليون ليرة حتى تاريخه كبدلات ايجار وتعويضات اخلاء ومزروعات.‏‏

وحول الاعمال التنظيمية التي تم انجازها في المنطقة الثانية جنوب المتحلق الجنوبي بين يوسف أنها تتم وفق البرنامج الزمني المحدد حيث تم انجاز اكثر من 17 الف دعوى تثبيت ملكية من اصل 21 الف دعوى، فيما الجزء المتبقي مؤجل لحين الكشف عليها والسبب الاوضاع الامنية في منطقة القدم، اضافة الى انجاز مايقرب من 85 % من اعمال الحصر والتوصيف وتثبيت الاشغالات السكنية والتجارية والصناعية وحالياً يتم استكمال اعمال البيانات الشخصية للمالكين حيث بلغ عدد المستكملين حوالي 12 الف مواطن كما يتم العمل مع المصالح العقارية لنقل الحصص الارثية التي وصل عدد المنجز منها الى 1500 معاملة.‏‏

واوضح مدير المناطق التنظيمية ان انجاز تمويل المشروع يتم وفق الخطة الموضوعة من قبل المحافظة وشركة شام القابضة علماً انه تم الحصول على قرض واحد بلغ 21 مليار ليرة لتمويل اعمال البنية التحتية للمشروع باقي التمويل يتم عن طريق الشركة القابضة، مؤكداً ان تنفيذ الاعمال سواء في المنطقة التنظيمية الاولى جنوب شرقي المزة «ماروتا سيتي» ام في المنطقة التنظيمية الثانية جنوبي المتحلق الجنوبي «باسيليا سيتي» يتم وفق ماهو مخطط له ولايوجد أي تغييرات على خطة العمل او البرنامج الزمني للمشروع.‏‏

وتناولت اعضاء مجلس المحافظة في يومها الثاني برئاسة المهندس عادل العلبي رئيس مجلس المحافظة ضرورة دعم دوائر الخدمات بالكوادر والاليات وعدم ربط الحصول على ترخيص للمحلات بتجميل واجهات الابنية حيث اشار مدير دوائر الخدمات المهندس طارق النحاس رد على هذه المداخلة بأن هناك دراسة لترخيص المحلات على وضعها الراهن لكن لن يتم منح أي ترخيص دون تجميل لواجهة البناء الذي يقع فيه المحل التجاري، كما طرحت معظم المداخلات الحاجة الى اجراء صيانة عامة لمعظم الارصفة والشوارع في العاصمة دمشق، اضافة للمطالبة بتبسيط اجراءات ترقين اشارات الحجز والتأمين الاجباري الواردة من مديرية مالية دمشق.‏‏