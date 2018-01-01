أبراج يوم الثلاثاء 2018/3/27 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود ٢٧/ ٣: رومنسي مثالي متفائل يسعى وراء الخيال والاحلام الرومنسية، عنده ثقة بالتخطيط يباشر بالتطوير البدني والاجتماعي، خيالي وحالم لكن ينفذ الخطط بحيوية ونشاط، مفكر وعملي وعقلاني وعنده كفاح، متباطئ وانيق ومبدع ويحب الطبيعة وجذاب، سنة واعدة اسفار ومفاجآت ترقية، خلال الاشهر القادمة ترتقي سلم النجاح، تنقل ملكية، سنة سريعة بسبب العمل الثاني الذي تعمله، تحقق احلامك من خلال تواصلك وتوسيع عملك.

جهينة نيوز-خاص:

الحمل: يوم جيد مليء بالحماسة والفرح، يحمل لك نهارك مفاجآت سارة وخبر طيب تنقل الحماسة لك بالعدوى، شعبيتك تتصاعد،تلمس تطورات إيجابية تتطور ويتغير المشهد جزئيا، اطمئنان وارتياح، ملفات تسوي امورك اداؤك لا يمكن انتقاده لأن صوتك مسموع.

الثور: تركيز على الامور العائلية، تتطرق لمشكلة عائلية او تناقش شأن مهني متداخل مع مشكلة عائلية، تجد حل لمشاكل عالقة شرط ان تكون ديبلوماسي وتحسن انتقاء الكلمات وتشهد أجواء مربكة تواجه خبر عائلي ويكون عندك مهارة للتصدي للمخادعين

الجوزاء: حالتك جيدة نهارك يحمل لك سفر وتنقل واتصال مهم وزيارات تخص اهل وجيران، الحماسة تغمرك العون ومساعدة الغير وتنفيذ مشاريع تحقيق هدف، يوم جيد للدراسة، الافكار تعيدك الى الزمن الغابر، تجتمع بمن غاب عنك، او تطلع على اخبار تخصك، تشعر برغبة بالانسحاب من نهارك ولكن تقبل كل الدعوات الموجهة اليك

السرطان: يوم مناسب لحل مشاكلك المادية وتتخطى الصعوبات بعملك وخاصة الامور المالية، انت حساس جدا وتميل للمبالغة بمصاريفك، كن حذر بسبب الدفع ومكسب للبعض، استرداد دين توخى الحذر بمصاريفك لانك تقدم على خطوات فيها مصروف زائد باتجاه طبي او مهني، تعيش حالة من السرية والتكتم، كن حذر من اشخاص يجبروك على الدفع

الاسد: القمر ببرجك يلعب الاصدقاء دور ايجابي بالطمأنينة، تعمل ضمن فريق بسبب تغيير يحصل بالاجواء لمصلحتك، وايضا نوع من النشاط والاحتفال والدعوات، يوم جيد لتكون ضمن افكار جديدة وتحسم امرك بتغيير شكلك.

العذراء: حاول أن تكون هادى وتقوم بعملك العادي، يوم مزاجي فيه بعض خيبات الامل والتأجيل، لا ترهق نفسك، تعرض صحتك للخطر، يوم كسول انتبه من المجازفات، القمر بالاسد يزعجك تطرأ امور تعيد لاجلها حساباتك، حاول ان تكون ضمن الاصدقاء، يتسبب نهارك بالتاجيل والتسويف.

الميزان: تقوم ببعض الدعوات واللقاءات والاحتفال بأفكارك والاستمتاع بوقتك مع الاصدقاء، تلتقي بوجه جديد او صديق لم تره من فترة، لا تهمل هذا النهار لأن اهدافك اصبحت اقوى من قبل، يوم متفائل ومتفاعل، اطلب ما تريد فاليوم مشجع لك وتحافظ على امنك واستقرارك لا تقحم نفسك بزحام غير مفيد، اياك والتطرف، قواعد السلامة تحميك.

العقرب: تنتظر فترة فيها تقدير من الاخرين لكن قد تشعر بالتوتر الشديد بسبب المسؤوليات، تقابل مواقف تتغلب عليها بالصبر، توخى الحذر بالعمل وانتبه لمكانتك العملية قد ترتكب اخطاء مع المسؤولين وللبعض زيارة طبيب او يعلو الصوت بسبب وجهة نظر.

القوس: تسير الامور لصالحك، استغل الموقف للانتهاء من مشروع سفر او اتصال لمسافة بعيدة، تترك اثر على صعيد خبر او مقابلة ويكون النجاح حليفك، تغير مساراتك اعط اجمل ما عندك، امر قانوني لصالحك، طموحاتك عالية القمر بالاسد يعمل لك نوع من التحريك تتارجح بين الايجابية والسلبية كن لينا جدا.

الجدي: استغل هذا النهار للفرص المعروضة أمامك، تركيزك على أمور مالية مشتركة وفواتير واستحقاقات، قرض شراء، نهار للتنفيذ بقوة، واجه الامور بتواضع لان نهارك يحمل لك افكار ورجوع إلى الماضي، ركز على امورك المالية ومجهودك الشخصي ومهد للنجاح.

الدلو: لا تجعل إحباطك وعرقلاتك تؤثر على شركائك وتنغلق على نفسك لان هذا الشيء لا يساعدك بشيء، ابحث عن شركائك، نهارك فيه تركيز وتتمكن من اجتياز الاوقات الصعبة، للبعض عقد اتفاق او مد جسور تواصل، نجاح مادي او معنوي، تاتيك مساعدة في الوقت المناسب، اختلاجات قلبك تجعلك تفكر بالشركاء واصل مد الجسور.

الحوت: لا تفتعل مشكلة لا تخرب عملك انتبه لاموالك، عمل وتراكم اعمال، لا تفقد مزاجك، تثير بعض القلاقل تسبب لنفسك بعض الخسائر والعقوبات القانونية اعتن بنفسك