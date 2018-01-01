بالصور.. الجيش يعثر على مشفى ميداني استخدمه الإرهابيون في بلدة حزة بالغوطة الشرقية

الثلاثاء, 27 آذار 2018 الساعة 00:14 | شؤون محلية, أخبار محلية

بالصور.. الجيش يعثر على مشفى ميداني استخدمه الإرهابيون في بلدة حزة بالغوطة الشرقية

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