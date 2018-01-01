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بالصور.. الجيش يعثر على مشفى ميداني استخدمه الإرهابيون في بلدة حزة بالغوطة الشرقية
الثلاثاء, 27 آذار 2018 الساعة 00:14 |
شؤون محلية
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أخبار محلية
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