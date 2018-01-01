شطر سفينة سياحية الى نصفين والسبب..!؟

جهينة نيوز:

شطرت سفينة سياحية ضخمة على شاطئ إيطالي إلى نصفين من أجل تمديد مساحتها بمقدار 49 قدم مربع بنسبة 12%، وبالتالي زيادة عدد ركابها.

وأظهرت الصور أن المهندسين قاموا بشطر السفينة "سيلفر سبيريت" على رصيف باليرمو بجزيرة صقلية الإيطالية، مما كشف عن دواخل السفينة، التي تم تصنيعها عام 2009 من قبل شركة "سيلفرسيا".

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، سيبلغ طول "سيلفر سبيريت"، بعد إضافة الجزء الجديد، 691 قدما (210 أمتار)، مما ساهم في زيادة عدد الركاب من 540 إلى 608 راكب.

وأضافت الصحيفة أن تمديد مساحة السفينة السياحة الضخمة تكلف أكثر من 70 مليون دولار (50.1 مليون جنيه إسترليني).

من جانبها، ذكرت شركة "سيلفرسيا"، ومقرها موناكو، أن مشروع التوسعة سيكتمل بحلول الخامس من أيار وسيعمل به أكثر من 500 عامل، وسيستغرق أكثر من 450 ألف ساعة للقيام بهذه المهمة.