آيسلندا تقاطع مونديال روسيا.. دبلوماسيا

جهينة نيوز:

أعلنت ايسلندا مقاطعتها الدبلوماسية لكأس العالم القادمة، والتي تقام في روسيا، خلال الفترة الواقعة بين 14 يونيو و15 يوليو .

ويأتي قرار آيسلندا تضامناً مع المملكة المتحدة، التي لن ترسل مسؤولين رسميين من قبلها، إلى العرس الكروي، وذلك على خلفية قضية تسميم العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال بحسب "فرانس برس"، .

وأوضحت وزارة الخارجية الآيسلندية في بيان لها: "من ضمن الإجراءات المتخذة من قبل آيسلندا، تعليق جميع المحادثات الثنائية على المستوى الرفيع مع السلطات الروسية. وبالتالي فإن المسؤولين الآيسلنديين لن يشاركوا في كأس العالم في روسيا خلال هذا الصيف".

وناشدت الحكومة الآيسلندية في بيانها السلطات الروسية بمنح "إجابات واضحة" إلى بريطانيا بشأن قضية تسميم سكريبال.