مصادرة الاراضي تشعل معارك في جنوب افريقيا

الإثنين, 26 آذار 2018 الساعة 21:54 | سياسة, عالمي

مصادرة الاراضي تشعل معارك في جنوب افريقيا

جهينة نيوز

أكثر من 24 ساعة و الوضع يزداد تدهور في مدينة كيب في هيرمانوس في جنوب افريقيا بسبب قيام الاهالي بمصادرة اراضي حيث قام الاهالي باحراق مقر البلدية و مركز للشرطة و تم تخريب المكتبة العامة و مهاجمة الاجانب فيما إعتقلت الشرطة أكثر من 25 شخص حتى الآن و تم استعمال الرصاص المطاطي و الغاز المسيل للدموع.

و بحسب التقارير الاولية بدأت المشكلة مع وصول النمل الاحمر و بدأ إزالة الناس عن الارض و بشكل خاص من لم يسدد الرسوم مما دفع الناس الى احتلال الاراضي بالقوة و رفض دفع الرسوم و تعممت الظاهرة فيما تطالب السلطات من الشرطة بفرض القانون و طلبت من الشرطة إخلاء الاراضي بالقوة و إعتقال كل المتورطين بالهجوم على المقرات الحكومية و المسؤولين عن مهاجمة الاجانب.


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