نتانياهو: علينا تشكيل "جبهة موحدة" ضد ايران

جهينة نيوز:

دعا رئيس وزراء كيان الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، الى تشكيل جبهة موحدة في مواجهة ايران التي وصفها بأنها "الراعي الاساسي" للارهاب في العالم، وذلك لدى استقباله وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان.

وزعم نتانياهو لدى بدء اللقاء في القدس: "علينا التصدي للارهاب والارهابيين اينما كانوا، وعلينا محاربة الانظمة الراعية للارهاب اينما كانت".

واضاف: "النظام الرئيسي الراعي للارهاب في العالم والمنطقة وابعد منها، هو الايراني". وتابع: "علينا وقف عدوانه الواسع النطاق. علينا التحقق من ان ايران لن تتمكن من حيازة السلاح النووي".