محطة تشير نوبيل في مسلسل

جهينة نيوز:

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن فريق فني يعمل على تصوير مسلسل "تشيرنوبيل" التلفزيوني. ويدور الحديث فيه عن الحادث النووي الذي وقع في محطة "تشيرنوبيل" الذرية السوفيتية يشارك في تصويره الفنان ستيلان سكارسجارد والفنانة إميلي واتسون

جدير بالذكر أن الحادث الذي وقع، في 26 أبريل عام 1986، في المفاعل النووي الرابع لمحطة تشيرنوبيل الذرية، يعد من أخطر وأكبر الحوادث النووية. وأسفر الحادث عن مقتل 30 شخصا. وتعرض نحو 8.4 مليون مواطن في أوكرانيا وبيلاروس وروسيا للتأثير الإشعاعي. كما تم إجلاء السكان من مدينتين و74 قرية