الأمم المتحدة: أمريكا أبلغتنا بقرارها طرد 12 دبلوماسي روسي

الإثنين, 26 آذار 2018 الساعة 21:28 | سياسة, عالمي

الأمم المتحدة: أمريكا أبلغتنا بقرارها طرد 12 دبلوماسي روسي

جهينة نيوز

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة أبلغتها بقرارها طرد 12 دبلوماسيا روسيا من بعثة روسيا بالأمم المتحدة لمخالفتهم الصلاحيات الممنوحة لهم.

وقال نائب الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، في تصريحات في نيويورك نقلتها عنه وكالة رويترز، إن “الولايات المتحدة أوضحت أنها اتخذت القرار وفق الفصل 13 ب من اتفاقية مقر الأمم المتحدة”.

وتابع أنه” نظرا لحساسية المسألة، والتي لا تزال في تطور، لن نعلق في هذه المرحلة”.

و في سياق آخر أكدت وزارة الخارجية الإسبانية، اليوم الإثنين، اتخاذ قرار حول طرد إثنين من الدبلوماسيين الروس على خلفية “قضية سالزبوري”.

وجاء في بيان الوزارة: “الحكومة الإسبانية اتخذت قرارا حول طرد إثنين من الدبلوماسيين الروس في مدريد، الذين سيتعين عليهم مغادرة الأراضي الإسبانية”.


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