مشاهد لإطلاق دفعة صواريخ باليستية في العمق السعودي

الإثنين, 26 آذار 2018 الساعة 21:27 | سياسة, عربي

جهينة نيوز:

مشاهد لإطلاق دفعة صواريخ باليستية في العمق السعودي


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