حريق بمركز للتسوق في روسيا يقتل 64 شخصا بينهم أطفال

جهينة نيوز:

اندلع حريق في مركز تجاري مزدحم بمدينة كيميروفو في منطقة سيبيريا وقال محققون روس اليوم الاثنين إن 64 شخصا على الأقل لاقوا حتفهم وإن من بين القتلى أطفالا

والتهم الحريق، الذي يعد أحد أكبر الحرائق في البلاد الطوابق العليا من مركز (وينتر تشيري) للتسوق بعد ظهر الأحد. ويضم المركز مجمعا لدور العرض السينمائي ومنطقة ألعاب الأطفال.

وقالت أجهزة الطوارئ الروسية إنها أخمدت الحريق لكنه اشتعل من جديد وإن عمال الإنقاذ يكابدون للوصول إلى الطوابق العليا لأن سطح المبنى انهار. وأظهرت لقطات تلفزيونية دخانا كثيفا أسود يتصاعد من المبنى حسب ما قالت" رويترز"

ولم يتضح ما إذا كان هناك مفقودون لكن يجري علاج 11 شخصا في مستشفى وبينهم طفل يبلغ من العمر 11 عاما وفي حالة خطرة.

وفي عام 2009، قتل 156 شخصا في مدينة بيرم عندما حدث خطأ خلال عرض للألعاب النارية في ملهى ليلي مغلق. وأدين صاحب الملهى بالإهمال وحكم عليه بالسجن لنحو عشر سنوات.