عقد سوري روسي لاستخراج خامات الفوسفات من مناجم مدينة تدمر

جهينة نيوز

كشفت مصادر في وزارة النفط عن توقيع عقد بين المؤسسة العامة للجيولوجيا وشركة "ستروي ترانس غاز" الروسية لاستخراج الفوسفات من مناجم الشرقية في تدمر بوسط سوريا.

وأوضحت المصادر، بحسب ما نقلته صحيفة "الوطن" السورية عن المصادر، أن مدة العقد تبلغ 50 عاما وبإنتاج سنوي قدره 2.2 مليون طن من قطاع يبلغ احتياطه الجيولوجي 105 ملايين طن.

وأضافت المصادر أنه تم الاتفاق على أن يتم تقاسم الإنتاج بين الطرفين لتكون حصة المؤسسة العامة للجيولوجيا 30 بالمئة من كمية الإنتاج مع دفع قيمة حق الدولة عن الكميات المنتجة.

وكان مدير عام الشركة العامة للفوسفات والمناجم، غسان خليل، أكد عودة الشركة للإنتاج في مناجم فوسفات خنيفيس والمناجم الشرقية بعد تحريرها من تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقال خليل حينها: "نسعى ضمن خططنا الموضوعة لزيادة الإنتاج والعودة للتصدير كما كان في السابق"، مشيرا إلى أن كميات الفوسفات الموردة لشركة الأسمدة بلغت منذ بداية العام الحالي وإلى 6 مارس نحو 60 ألف طن وبمعدل 1200 طن يوميا.

يذكر أن "ستروي ترانس غاز" نفذت مشاريع في روسيا منها بناء الشركة محطة لمعالجة الغاز، كما تقوم حاليا ببناء محطة أخرى.