السعودية تمتلك5% من احتياطيات اليورانيوم العالمية

جهينة نيوز:

قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية إن لدى بلاده أكثر من 5% من احتياطيات اليورانيوم في العالم، وإذا لم يتم استخدامها فالأمر يشابه عدم استخدام النفط.

وأشار بن سلمان إلى أن الهدف الرئيس من زيارته إلى الولايات المتحدة هو جذب المستثمرين الأميركيين إلى السعودية. وأضاف "أنه يهدف من الزيارة أيضا إلى جذب التكنولوجيا وتقنيات التعليم إلى بلاده، ودعم مسيرتها في هذا الإطار".

وتقول السعودية إنها تحتاج إلى الطاقة النووية لاجتياز مرحلة حرق النفط الخام لتوليد الكهرباء، ولتنويع مصادرها الاقتصادية، وتخطط للبدء بإنشاء مفاعلات نووية نهاية العام الجاري وجذب مستثمرين إليها.

وباشرت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية نهاية العام الماضي العمل على تقييم موارد اليورانيوم في منطقة "أصفر ثويليل" في محافظة الحائط، وقالت مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، إن خامات اليورانيوم تتركز في 9 مناطق بمختلف أنحاء البلاد وهذه المناطق قيد الدراسة.