تصويت في البرلمان البريطاني على اتفاق الخروج من الاتحاد الاوروبي

الإثنين, 26 آذار 2018 الساعة 16:56 | سياسة, عالمي

تصويت في البرلمان البريطاني على اتفاق الخروج من الاتحاد الاوروبي

جهينة نيوز:

قال متحدث باسم تيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا اليوم الاثنين إن موقف الحكومة واضح من حيث إجراء تصويت بناء في البرلمان على الاتفاق النهائي للخروج من الاتحاد الأوروبي الذي تتفاوض بشأنه مع بروكسل.

ودعا حزب العمال المعارض إلى منح البرلمان خيارات أكثر تتعدى الاختيار من بين قبول اتفاق الخروج من التكتل أو الخروج دون اتفاق.

وقال المتحدث ”موقف الحكومة في هذا الأمر واضح جدا وهو إجراء تصويت بناء على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي يمكن للبرلمان من خلاله اختيار قبول الاتفاق أو أن نخرج من الاتحاد دون اتفاق، لكننا سنغادر الاتحاد الأوروبي يوم 29 آذار 2019


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