مديرة صندوق النقد الدولي تقترح تأسيس صندوق للأزمات لمنطقة اليورو

جهينة نيوز:

اقترحت المديرة العامة لـ"​صندوق النقد الدولي​"، ​كريستين لاغارد​، تأسيس صندوق للأزمات لمنطقة اليورو يساهم في حماية الدول الأعضاء في فترات الضعف الاقتصادي.

وفي كلمة ألقتها في ​برلين​، أشادت لاغارد بما وصفته بأنه "تحسن مستدام وواسع النطاق" في ​الاقتصاد العالمي​، لكنها أشارت إلى أن هناك "رياحا معاكسة قوية" ​تهدد​ النمو، مضيفة: "ضعوا نصب أعينكم تصاعد الشعبوية ودعوات الحماية التجارية القصيرة النظر".

وحثت لاغارد الأعضاء على تأسيس اتحاد متطور لأسواق رأس المال و​اتحاد مصرفي​ محسن والاتجاه نحو تكامل ​مالي​ أكبر، مع البدء بقدرة مالية مركزية، مشيرةً إلى أن مثل هذه الأداة المالية ستطمئن المستثمرين.

ورأت إنه في الظروف الإستثنائية يمكن للدول الاقتراض من الصندوق وسداد القروض بمساهمات مستقبلية.

والتحويلات من الصندوق مرهونة بالتزام الأعضاء بالقواعد المالية للاتحاد الأوروبي. كما أوصت لاغارد بأن تدفع الدول علاوة في أوقات الوفرة على حسب المزايا التي يحصلون عليها خلال الأزمات.