طريق دمشق ـ حرستا الدولي إلى الخدمة قريباً!

جهينة نيوز

قامت وزارة النقل اليوم بالتعاون مع إدارة المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية بتفقد طريق حرستا الدولي بدءاً من مدخل دمشق والمعاينة عن كثب للمواقع التي تعرضت للتخريب والأضرار التي لحقت بالطريق تمهيداً لإعادة فتحه بعد إجراء الصيانات وأعمال التأهيل المطلوبة.

وأكدت الوزارة جهوزية الورشات للبدء فوراً بأعمال الصيانة فور انتهاء أعمال وحدات الهندسة وهي على أهبة الاستعداد لإنجاز الطريق وعودة الحياة إليه كشريان نقل أساسي للعاصمة دمشق مع تأكيد وزارة النقل أن الحكومة أعدّت كل مستلزمات إعادة الطريق الدولي دمشق ـ حمص وصيانته وتأهيله، إضافة الى رصد الاعتمادات اللازمة من الأموال المخصصة لإعادة الإعمار لتنفيذ خطة الصيانة للطريق الدولي.

المصدر: تشرين