"تحديث أوريو" غالكسي يصل إلى المستخدمين خلال 3 أسابيع

جهينة نيوز:

أعلنت شركة الإلكترونيات "سامسونغ" أن تحديث "أندرويد"، "أوريو"، سيكون متاحا لهواتف "Galaxy S8" و"Note 8" خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة.فيما وصل إلى بعض المستخدمين خلال الاسابيع الماضية ولكن ظل هناك عدد من الأشخاص الذين لم يصل إليهم التحديث الأخير.

وأشارت الشركة إلى أن التحديث الجديد سيصل لجميع مستخدمي أجهزتها الحديثة "S8" و"Note 8" حول العالم في غضون 3 أسابيع، وقالت: "نحن نفهم أن العديد منكم ممن لديهم أجهزة "Galaxy S8" و"نوت 8" يتساءلون عن موعد تلقيهم تحديث "أندرويد"، "أوريو 8.0" الجديد، ونقول لهم أننا نعمل مع الجهات المختصة لتوفيره خلال الأسابيع المقبلة".