إلى عشاق الشوكولاتة حقيقة صادمة عنها

جهينة نيوز:

نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، تقريرا صادما لعشاق "الشوكولاته"، تضمن حقائق وصفتها بالـ"مظلمة"، حول عدم صحة ما تروج له مراكز الأبحاث بشأن الفوائد المتعددة للشوكولاته.

وبيّن التقرير أن ما تروجه مراكز الأبحاث عن فوائد الشوكولاته الكثيرة بالنسبة لصحة القلب، أو ضغط الدم، أو تحسين المزاج، ما هو إلا ادعاء ليس له أساس من الصحة، أو مبالغة في أحسن الأحوال.

وأشار التقرير إلى أن سبب خروج مراكز الأبحاث عن معايير البحث العلمي في التوصل للنتائج، يعود إلى تلقيها لأموال من الشركات المصنّعة للشوكولاته، والتي حاولت التصدي لنتائج الدراسات حول مضار منتجاتهم بطرق عديدة، ولكنها لم تجد أفضل من تقديم المال لمؤسسات الأبحاث والتغذية.

وأوضح التقرير أيضاً أن معظم الدراسات المتعلقة بالشوكولاته تستعين بعدد قليل من المتطوعين، وأن البحث يستمر لفترة قصيرة، غير كافية للخروج بنتائج مرضية، كما أن بعض المشاركين في الأبحاث يتأثرون بالصورة المسبقة عن الشوكولاته في آرائهم.

وتحاول الشركات المنتجة للشوكولاته من جهة أخرى التغلب على الأفكار السلبية بشأنها، وذلك من خلال تسويق منتجات طبيعية أو عضوية أو خالية من السكر، أو بإنتاج شوكولاته بتكثيف مادة الكاكاو داخله، ولكن التقرير ذاته يشكك بجدوى تلك المنتجات، وفي ما إذا كانت فعلا مفيدة للجسم.