مفاجآت في بطولة ميامي للتنس

جهينة نيوز:

فقدت بطولة ميامي للتنس لاعبا كبيرا آخر بعد فيدرر المصنف الاول عالميا عندما خسر البلغاري جريجور ديميتروف المصنف الثالث أمام الفرنسي جيريمي شاردي 6-4 و6-4.

وصمد الكرواتي مارين شيليتش المصنف الثاني أمام اختبار صعب في مواجهة الكندي فاسيك بوسبيسيل ليتأهل إلى الدور الرابع (دور 16) في بطولة ميامي المفتوحة للتنس بعد فوزه 7-5 و7-6 في حوالي ساعتين يوم الأحد.

وقال شيليتش للصحفيين ”شعرت بالارتياح في النهاية. حصلت على ثلاث فرص لحسم اللقاء أثناء التقدم 6-5 وتبادلنا الكرات طويلا أثناء التعادل. كنت ألعب بشكل رائع في الشوط الفاصل وأرد الكرة بشكل رائع وأسدد ضربات الإرسال بشكل رائع“. وأضاف ”أنا سعيد جدا بهذا الانتصار“.

ونجح ديل بوترو في تسديد 17 ضربة ناجحة وحسم عدة نقاط مهمة أثناء التقدم إلى الشبكة وأنهى المباراة في 72 دقيقة.

وقال ديل بوترو للصحفيين ”أعتقد أني ألعب بشكل جيد. يمكنني اللعب بشكل أفضل لكني أحتاج إلى اكتساب الثقة من اللعب على هذه الأرضية ومحاولة مواصلة الانتصارات.

”لكن هذا الأمر ليس سهلا لأن تأثير هذا النجاح بدأ ينال مني بدنيا“.