ازدياد أعداد المطالبين باستقالة رئيس وزراء اليابان

جهينة نيوز:

نشرت صحيفة" أساهي" اليابانية نتائج استطلاع أجرته مطلع هذا الاسبوع حول تأييد اليابانيون لرئيس الوزراء آبي ووفقا للاستطلاع فإن 48بالمئة من الشاركين يرون ضرورة استقالة آبي وحكومته، بينما قال 39 بالمئة أنه لا ضرورة لاستقالته

وتراجع التأييد لآبي إلى 32.6 في المئة أي 11.7 نقطة مئوية مقارنة بشهر مضى، في حين زادت نسبة غير المؤيدين 13.2 نقطة مئوية لتصل إلى 54.9 في المئة. وكان هامش الخطأ في هذا الاستطلاع معدوما وفقا لــ" سكاس نيوز العربية"

وثارت الشكوك حول صفقة بيع أرض مملوكة للدولة بسعر منخفض للغاية إلى مؤسسة تعليمية تربطها صلات بآكي، زوجة آبي، الذي يواجه بسبب تلك الصفقة أكبر أزمة سياسية، منذ عودته إلى السلطة في عام 2012، واحتجاجات يومية تقريبا للمطالبة باستقالته.

ولدى سؤاله أمام لجنة برلمانية اليوم عن فضيحة بيع الأرض أكد آبي مسؤوليته عن فقد ثقة الناخبين بصفته رئيسا للحكومة، لكنه نفى مجددا أي تورط مباشر له أو لزوجته في بيع الأرض.