دفعات جديدة من المدنيين تخرج من القطاع الشمالي للغوطة عبر معبر الوافدين

جهينة نيوز

خرجت اليوم دفعات جديدة من المدنيين من أهالي الغوطة الشرقية وذلك عبر معبر مخيم الوافدين.

وحسبما نقلت سانا ان وحدات من الجيش وفرقا طبية من الدفاع المدني والهلال الاحمر استقبلت دفعات جديدة من

الاهالي الهاربين من التنظيمات الارهابية التي احتجزتهم واتخذتهم دروعا بشرية طيلة الفترة الماضية في القطاع الشمالي للغوطة الشرقية.

ومعظم المدنيين الخارجين من الممر هم اطفال ونساء وشيوخ حيث تم نقلهم بالحافلات الى مراكز الاقامة المؤقتة المجهزة مسبقا بكل الخدمات الاساسية من أماكن سكن واطعام ومركز صحي وغيرها.

وأمنت وحدات الجيش خلال الفترة الماضية خروج نحو /110/ الاف من المحتجزين لدى التنظيمات الارهابية عبر الممرات الامنة في حين لا يزال الارهابيون يحاصرون مئات العائلات داخل الغوطة الشرقية ويستهدفون

الممرات بالاسلحة الرشاشة بغية دب الذعر في نفوس الاهالي لمنعهم من المغادرة.