روسيا وقطر توقعان اليوم عدداً من الاتفاقيات وتبحثان الملف السوري!

جهينة نيوز

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن بلاده وقطر ستوقعان عددا من الاتفاقيات الثنائية خلال زيارة الأمير القطري، تميم بن حمد آل ثاني إلى روسيا.

وقال المتحدث للصحفيين: ان "الأمير القطري آل ثاني موجود في موسكو بزيارة عمل… وفي إطار زيارة العمل هذه ستجري محادثة بوتين مع آل ثاني في تشكيلة مصغرة، ثم سيليها محادثات روسية قطرية بصيغة غداء عمل. كما سيوقع الطرفان عددا من الاتفاقيات خلال هذه الزيارة".

ووصل أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني إلى موسكو أمس الأحد على رأس وفد كبير يضم نخبة من الوزراء والمسؤولين في زيارة عمل يبحث خلالها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جملة من القضايا الإقليمية والتعاون المشترك بين البلدين.

وتعليقا على هذا الزيارة، قال سفير دولة قطر لدى روسيا، فهد بن محمد العطية، لوكالة "سبوتنيك"، مجيبا على سؤال حول الملفات التي سيتطرق لها زعيما البلدين: "هي زيارة عمل وسوف يتطرق القادة إلى ملفات التعاون المشتركة في المجال الثنائي وفي تبادل الآراء والحديث حول الملفات الإقليمية مثل الملف السوري و اليمني وملفات أخرى على رأسها الملف الفلسطيني".

وتابع قائلا: "هذه تعد الزيارة الثانية لصاحب السمو كزيارة عمل إلى موسكو منذ 2016 وسوف يتخللها في الشأن الثنائي حوار حول تطوير أفق التعاون الاقتصادي والسياحي والتنسيق في مجالات الطاقة، وأيضا دعم السنة الثقافية الروسية القطرية 2018".

سبوتنيك