انخفاض الذهب مع انحسار المخاوف بشأن حرب تجارية

جهينة نيوز

انخفضت أسعار الذهب اليوم الاثنين، من أعلى مستوى في خمسة أسابيع والذي بلغته في وقت سابق من الجلسة، بفعل عمليات بيع لجني الأرباح مع انحسار المخاوف بشأن حرب تجارية أمريكية صينية عقب تقارير بشأن مفاوضات بين اثنين من أكبر الاقتصادات في العالم.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1346.01 دولار للأوقية (الأونصة). وفي وقت سابق من الجلسة ارتفعت أسعار الذهب إلى 1350.76 دولار وهو أعلى مستوياتها منذ 19 فبراير شباط.

وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم أبريل نيسان 0.3 بالمئة إلى 1346.3 دولار للأوقية.

والتقط مراقبون الأنفاس حين ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الولايات المتحدة والصين بدأتا سرا التفاوض لتحسين دخول الشركات الأمريكية إلى الأسواق الصينية.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر لم تسمها أن الولايات المتحدة طلبت من الصين في خطاب الأسبوع الماضي أن تخفض الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات الأمريكية، وأن تشتري المزيد من أشباه الموصلات الأمريكية وأن تسمح بحضور أكبر للشركات الأمريكية في القطاع المالي الصيني.

وخفف نبأ المحادثات الأمريكية الصينية المخاوف بشأن حرب تجارية ودفع الأسهم العالمية للارتفاع مع صعود العقود الآجلة للأسهم الأمريكية.

ويُنظر إلى الذهب على أنه مخزن للقيمة خلال أوقات الضبابية السياسية والمالية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 16.55 دولار للأوقية، فيما زاد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 949.80 دولار للأوقية.

رويترز