روحاني.. القمة المرتقبة بين روسيا وايران وتركيا ستبحث الاوضاع في سورية

جهينة نيوز

أعلن الرئيس الايراني حسن روحاني اليوم ان القمة الثلاثية التي ستجمع رؤساء ايران وروسيا والنظام التركي قريبا في تركيا ستبحث الاوضاع في سورية.

واشار روحاني في تصريح اليوم في ختام اجتماع مع رؤساء السلطات الثلاث في ايران الى ان القمة المرتقبة ستناقش الوضع في سورية و سبل تحقيق الامن والاستقرار فيها معربا عن امله بان نتمكن من المضي بخطوات في

هذا الاطار.

وشدد روحاني على اهمية تعزيز علاقات ايران مع دول المنطقة من الناحية السياسية والامنية والاقتصادية وقال "سأزور ثلاث دول في بداية العام الايرانى الجاري وامل خلال هذه الزيارات ان يتم ترسيخ العلاقات مع دول الجوار لنتمكن من تسوية الخلافات القائمة في المنطقة وان تتجه منطقتنا نحو الاستقرار والامن".

واكد على ان المتغيرات في العالم اليوم لا يمكنها التأثير على مسيرة الاستقرار والامن والوحدة في ايران لافتا الى ان الحكومة الايرانية ستنفذ بالتعاون مع السلطتين القضائية والتشريعية بعض البرامج الضرورية للعام الجاري بما يخدم مستقبل البلاد.