الرئيس الأمريكي الأسبق "كارتر" يعارض عزل ترامب!

جهينة نيوز

قال الرئيس الأمريكي الأسبق، الديمقراطي جيمي كارتر، في مقابلة مع شبكة "CBS" إنه يعارض فكرة عزل الرئيس الجمهوري الحالي دونالد ترامب، ويتخذ موقفا سلبياً منها.

وأوضح كارتر: "أفضل ألا تكون هناك أية مساءلة ضد ترامب، وأنه يمكن أن ينهي فترة رئاسته بالكامل، لأنني أعتقد أنه يريد القيام بعمل جيد. أود أن أساعده إذا استطعت ذلك".

وأضاف "أعتقد أنه سيكمل ولايته الرئاسية كاملة في حال لم يقدم المدعي الخاص للتحقيق روبرت مولر اتهامات جنائية ضده". ونصح كارتر ترامب بأن يعترف للمحقق الخاص إذا ما كان قد انتهك القانون ويخبره عن ذلك دون إبطاء.

ويجري الكونغرس والمحقق الخاص ومكتب التحقيقات الفيدرالي تحقيقات متشعبة ومستقلة بمزاعم "تدخل" روسيا في "الانتخابات الأمريكية"، وكذلك حول العلاقات المزعومة بين روسيا وترامب، والتي نفاها البيت الأبيض والكرملين قطعيا.

وتم تعيبن الرئيس السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي، روبرت مولر، مدعيا خاصا للتحقيق. وتنفي روسيا بشكل قاطع مثل هذه الاتهامات وتصفها بأنها لا أساس لها من الصحة على الإطلاق.

المصدر: نوفوستي