الطائرات الروسية تكتشف غواصات الناتو تحت جليد القطب الشمالي

جهينة نيوز

اكتشفت الطائرات المضادة للغواصات التابعة للأسطول الشمالي الروسي وتعقبت عددا من الغواصات النووية التابعة للناتو.

وأفادت المعلومات أن الغواصات تابعة للقوات المسلحة البريطانية والأمريكية. وكانت الغواصات تجري مناورات لإطلاق الصواريخ المجنحة أثناء اكتشافها.

ونقلت صحيفة "إزفيستيا" عن وزارة الدفاع الروسية أن الحادث وقع، في الفترة ما بين 20-22 آذار/مارس من عام 2018. وتم اكتشاف الغواصات من قبل طائرات "تو-142"، التابعة للأسطول الشمالي.

وكانت الطائرات تنفذ في القطب الشمالي مهام البحث والتعرف على غواصات العدو الافتراضي، إضافة إلى رصد مناورات الناتو " Ice Exercise 2018"، وما يتعلق بغواصات الناتو، فقد تم التعرف عليها على أنها الغواصتين الأمريكيتين هارتفورد وكنيكتيكوت والغواصة البريطانية Trenchant.