مقتل قائد عسكري بإشتباكات عنيفة بين مرتزقة أردوغان في عفرين و الاشتباكات تتوسع

جهينة نيوز

إندلعت مواجهات عنيفة بين ميليشيات رجب طيب اردوغان التي قاتلت في صفوف الجيش التركي ضد اهالي عفرين قتل فيها القيادي في ميليشا احرار الشرقية الارهابية ابو صقر القادسية برصاص فرقة الحمزات الارهابية, فيما قام عناصر احرار الشرقية الارهابي بالقبض على 130 ارهابي من ميليشيا الحمزات الارهابية.

و بحسب المصادر الاهلية في اعزاز فان سبب الخلافات هو مستودع للمسروقات التي تم نهبها من بيوت اهالي عفرين, و قد انتقلت المواجهات الى بلدة الراعي و بزاعة و الباب و سقط قتلى و جرحى من الطرفين و اصيب مدنيين بالمواجهات التي جرت بينهم و تم نقل المصابين الى المشافي التركية, ولاتزال المناطق التي يتواجد فيها الفصييليين الارهابيين متوترة.