عدد ضحايا مركز التسوق في كيميروفو يتجاوز 55 شخصاً

جهينة نيوز

أعلن مصدر في خدمة الطوارئ الروسية، اليوم الاثنين، عن ارتفاع عدد قتلى حريق مركز التسوق في مدينة كيميروفو إلى 56 شخصا.

وقال المصدر لـ"سبوتنيك": "تم العثور في مكان الحريق على 56 جثة" .

من جانبها أكدت المتحدثة الرسمية باسم لجنة التحقيق الفدرالية الروسية، سفيتلانا بيترينكو، أن لجنة التحقيق الفيدرالية الروسية أكدت مصرع 56 شخصاً نتيجة اندلاع حريق في مركز تسوق "كرز الشتاء" في مدينة كيميروفو.

وأضافت: "تم العثور، في مكان الحريق، على 56 جثة" وأشارت إلى أن "44 مصابا احتاجوا لمساعدة طبية، 10 منهم مازالوا في المستشفيات".

وأعلنت وزارة الطوارئ الروسية عن انهيار سطح مركز التسوق المنكوب بسبب الحريق في كيميروفو على مساحة 1.5 ألف متر مربع.

وقال ناطق باسم الوزارة: "مساحة الحريق 1600 متر مربع لاحقا حصل انهيار للسقف، وتداخل بين الطابقين الرابع والثالث على مساحة 1500 متر مربع".

وكان حريق كبير اندلع يوم أمس الأحد، في مركز تسوق يتكون من أربعة طوابق في مدينة كيميروفو. ووفقا لآخر المعلومات فقد لقي 48 شخصاً مصرعهم.

ووفقاً لعدد الضحايا، فإن حريق كيميروفو يعتبر واحداً من أكبر أربعة حوادث في روسيا منذ 100 عام، إلى جانب حرائق في مديرية الشؤون الداخلية في سامارا (1999، 57 ضحية)، في دار لرعاية المسنين في قرية كاميشيفسكايا في إقليم كراسنودار (2007، 63 ضحية) وفي نادي لامي هورس في بيرم (2009، 153 ضحية).

وتقع كيميروفو، وهي مركز استخراج الفحم في سيبيريا، على مسافة نحو 3600 كيلومتر إلى الشرق من موسكو.