رسالة من "أوبرا وينفري" الى ميسي قبل انطلاق كأس العالم

جهينة نيوز

وجهت مقدمة البرامج والممثلة المسرحية الشهيرة أوبرا وينفري رسالة إلى نجم منتخب الأرجنتين ونادي برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2018 المقررة صيف العام الحالي في روسيا.

رسالة وينفري التي نشرها موقع"الفيفا" ودعت فيها ميسي إلى الغوص داخل أعماق نفسه لاستخراج كل الطاقة الدفينة.

وجاءت الرسالة:"ميسي… هذه الرسالة لك، وهي حقيقة أنت تعرفها بالفعل: يجب عليك الغوص في العمق… داخل أعماق نفسك لكي تكتشف كل القوى الكامنة بداخلك. ميسي… لابد أن تكون محاربا".

وستكون الأنظار موجهة إلى "البرغوث" نظرا للنتائج والأرقام المذهلة التي يحققها رفقة ناديه الإسباني ومع منتخب بلاده، وللدور الكبير الذي قدمه لتأهل منتخب بلاده لكأس العالم.

وسيخوض منتخب التانغو الأرجنتيني مبارياته ضمن المجموعة الرابعة والتي تضم منتخبات آيسلندا كرواتيا ونيجيريا.