مناقشات لوقف تحويل ملعب العباسيين إلى مول تجاري... والمطالبة بحد ارتفاع اقساط المدارس الخاصة!

جهينة نيوز

دعا مجلس محافظة دمشق في دورته الثانية للعام الحالي التي عقدت أمس الجمعيات الخيرية في دمشق لاستنهاض الهمم ومساعدة الأهالي الناجين من الإرهاب في الغوطة الشرقية وخاصة مع توقف مساعدات المنظمات الدولية التي كانت تتغنى في المحافل الدولية بما تقدمه من مساعدات للشعب السوري.

كما طالب أعضاء المجلس برفع توصية إلى وزير التربية للحد من ارتفاع أقساط المدارس الخاصة وخاصة مع اقتراب موعد التسجيل للعام الدراسي القادم, حيث وصلت الأقساط إلى 400 ألف ليرة في السنة, وهناك 200 ألف قسط لوسائل النقل, كما تناولت المداخلات موضوع منع الرياض الأطفال التابعة لوزارة التربية التصرف بالميزانية الخاصة بها من دون الرجوع إلى مديرية التربية ومراقبة المعاهد الخاصة التي تعمل من دون ترخيص ولاسيما في حي الورود.

وبيّن مدير تربية دمشق محمد مارديني أن تحديد الرسوم والأقساط في المدارس الخاصة يتم وفق قرار وزارة التربية والمتضمن الخدمات التي تقدمها المدرسة التي لا توجد لها ضابطة حيث تختلف الخدمات المقدمة من مدرسة إلى أخرى من تدفئة ولباس وكتب وأنشطة مختلفة داعياً الأهالي إلى تقديم شكوى خطية للوزارة من أجل محاسبة المدرسة التي تبالغ في الأقساط مشيراً إلى أنه تمت مخالفة العديد من المدارس الخاصة وفرض الغرامات بحقها التي وصلت إلى ملايين الليرات.

وبيّن أحمد الدالي مدير آثار دمشق في معرض رده أن منطقة ساروجا مستملكة ليس لكونها أثرية لكن باعتبارها تتاخم المنطقة الأثرية في دمشق القديمة يمكن أن تدخل ضمن منطقة الحماية الأثرية, ولفت الدالي إلى أن الموضوع بات معقداً وهناك مالكون جدد في المنطقة وهناك من سيطر على محلات بعد إخلائها من أصحابها بوضع اليد, وبات الموضوع بحاجة إلى قرار لحل التشابكات الموجودة فيه.

كما تركزت المداخلات حول ضرورة وقف تحويل ملعب العباسيين إلى مول تجاري ونقله إلى أطراف المدينة لكونه يعد من الملاعب العريقة في دمشق.