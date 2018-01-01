توظيف رجال أمن لحماية لاعبي منتخب إنكلترا خلال كأس العالم 2018!

جهينة نيوز

نشرت صحيفة "تلغراف" البريطانية بأن واحدا على الأقل من لاعبي المنتخب الإنكليزي يفكر بالاستعانة بشركة أمنية لتأمين الحماية الشخصية له ولأفراد عائلته المرافقين، خلال فعاليات بطولة كأس العالم المقررة صيف العام الجاري في روسيا.

وبحسب الصحيفة، فإن أعضاء المنتخب بانتظار قرار الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم حول الترتيبات الأمنية التي سيقدموها لأعضاء المنتخب والوفد المرافق خلال فترة البطولة.

وتأتي هذه الإجراءات على خلفية قضية تسمم العميل "سكريبال" والذي وجهت فيه بريطانيا أصابع الاتهام للسلطات الروسية بأنها تقف وراء ذلك.

من جهته يقدم الاتحاد الإنكليزي عروض سفر لـ5 و10 أيام لمدينة سانت بطرسبورغ الروسية لعائلات اللاعبين وأصدقائهم حيث ستكون المدينة الروسية معسكرا للمنتخب خلال فترة البطولة.

ولم يكشف الاتحاد الإنكليزي حول ما إذا كان سيقدم خدمات أمنية إضافية لمرافقة عائلات اللاعبين خلال تجوالهم في المدينة الأمر الذي يرغب به اللاعبون.

وبحسب الصحيفة، فإن تكلفة الحارس الواحد تبلغ 40 جنيها استرلينيا لساعة واحدة فقط، بالإضافة لدفع تكاليف السفر والإقامة، وبحسبة بسيطة فإن تكلفة حارس واحد لمدة 8 ساعات فقط ستكلف 3200 جنيه استرليني لمدة 10 أيام.

وبإضافة مصاريف السفر والإقامة فإن التكلفة تصل لـ7 آلاف جنيه استرليني، هذه المصاريف فقط في الأيام العشرة الأولى وفي دوري المجموعات، وفي حال وصول المنتخب الإنجليزي لمراحل متقدمة في البطولة فإن المصاريف ستصبح أكبر.

وأكد لاعبو المنتخب بأنهم يرغبون باصطحاب أفراد من عائلاتهم وأصدقائهم معهم إلى روسيا خلال فترة البطولة.

وسيخوض المنتخب الإنكليزي مبارياته ضمن المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات بلجيكا وبنما وتونس.