صور تؤكد وصول الصاروخ اليمني الى هدفه في الرياض

جهينة نيوز

نشر ناشطون سعوديون فيديو لما قالوا انه محرك الصاروخ اليمني بركان تو اتش قرب مطار الملك خالد و الصور المنشورة تؤكد سلامة المحرك و تظهر و كأن المحرك إنفصل عن الصاروخ قبل اصابة الهدف لتفادي الصواريخ المضادة و ربما سقوط محرك الصاروخ هو سبب عودة الباتريوت الى الارض.

و لكن من صورة محرك الصاروخ اليمني "الصورة المرفقة" نجده بحالة جيدة لا تظهر عليه آثار إنفجار من الخارج فهذا يؤكد وصول الصاروخ اليمني الى مطار الملك خالد و عدم قدرة المضادات السعودية من إعتراضه.

و يذكر ان الجيش اليمني اطلق رشقة صواريخ باليستية باتجاه اربع مطارات سعودية و أكد الاعلام الحربي اليمني وصول جميع الصواريخ الى اهدافها, و كان ناشطون نشروا فيديو يظهر عودة احد صواريخ الباتريوت و سقوطه في الرياض, حيث أن السعودية أطلقت اربع صواريخ باتريوت لاعتراض الصاروخ اليمني بركان تو اتش الذي اطلق على مطار الملك خالد.