النمسا تدعو لوقف المفاوضات بشأن انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي.. والسبب؟

جهينة نيوز

أدان مستشار النمسا سيباستيان كورتز، اليوم الاثنين الأعمال العسكرية التركية في سوريا ودعا الاتحاد الأوروبي إلى وقف المفاوضات مع تركيا حول انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال كورتز في مقابلة مع صحيفة" فيلت " عشية قمة الاتحاد الأوروبي وتركيا في فارنا: مع الأخذ بعين الاعتبار، الانتهاك المنهجي لحقوق الإنسان والقيم الأساسية للديمقراطية، استنادا إلى حقيقة أن معايير كوبنهاغن (معايير للبلدان للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي) لم تنفذ ، مفاوضات الانضمام بين الاتحاد الأوروبي وتركيا يجب أن تنتهي.

وأشار كورتز إلى أن تركيا ستظل "شريكا استراتيجيا مهما للاتحاد الأوروبي" ، والذي من الضروري التعاون معه "في إطار مفهوم الجوار".

ويشن الجيش التركي و"الجيش الحر" عملية "غصن الزيتون" العسكرية ضد الأكراد في عفرين منذ 20 كانون الثاني/يناير الماضي.