انشاء مصنع في مصر لأكبر شركة سيارات صينية

جهينة نيوز

قال وزير التجارة المصري طارق قابيل، أمس الأحد إن شركة سايك موتور كورب، أكبر شركة لصناعة السيارات في الصين، تخطط لإنشاء مصنع في مصر لإمداد الأسواق في الشرق الأوسط وأفريقيا.

ونقلت وكالة شينخوا الصينية عن الوزير قوله إن وفدا من سايك اطلع على قانون الاستثمار المصري الجديد الذي يشجع على التصنيع الكامل للسيارات وليس التجميع فحسب.

ومن المنتظر أن يقوم المصنع المقترح بإمداد السوق المصرية علاوة على أسواق أخرى في الشرق الأوسط تربطها اتفاقات تجارة حرة مع مصر.

وستكون شركة سايك المملوكة للدولة أحدث شركات صناعة السيارات الصينية التي تخطط لإقامة مصنع في شمال أفريقيا، ففي ديسمبر/كانون الأول وقعت شركة "بي واي دي" مذكرة تفاهم مع مسؤولين مغاربة لبناء مصنع للسيارات الكهربائية، ولم تقدم شينخوا تفاصيل عن مستوى استثمار سايك المقترح أو موعد بدء إنتاج المصنع.