الدفاع الروسية: نحو 6500 مسلح خرجوا من عربين في الغوطة خلال يومين!

جهينة نيوز

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين خروج قرابة 6.5 ألف مسلح مع عائلاتهم خلال يومين من بلدة عربين في الغوطة الشرقية إلى ريف إدلب شمال سوريا.

وقالت الوزارة في بيان: "خلال يومين تم إخراج 6441 مسلح مع أفراد عائلاتهم من بلدة عربين إلى ريف إدلب" ووفقاً للوزارة فقد تم نقل 9797 من المسلحين وأفراد عائلاتهم من حرستا في الغوطة الشرقية إلى محافظة إدلب يوم أمس الأحد، نتيجة للاتفاقات التي توصل إليها المركز الروسي للمصالحة السورية مع قادة مجموعة "أحرار الشام" فيما تم نقل 4543 مسلحاً وعائلتهم إلى محافظة إدلب بـ81 حافلة.

وأضافت الدفاع الروسية أنه "قد تم ضمان سلامة الطريق من قبل الشرطة السورية تحت إشراف ضباط مركز المصالحة الروسي وممثلي الهلال الأحمر العربي السوري".

سبوتنيك