غالبية الفرنسيين يرفضون بيع الاسلحة للسعودية والامارات بسبب عدوانهما على اليمن!

جهينة نيوز

أظهر استطلاع للرأي ان غالبية المواطنين الفرنسيين يريدون أن يعلق الرئيس ايمانويل ماكرون مبيعات الاسلحة لدول تشارك في العدوان على اليمن منها السعودية والامارات.

وتتزايد الضغوط على ماكرون لتقليص مبيعات الاسلحة للبلدين الخليجيين بسبب استخدام نظاميهما هذه الاسلحة في ارتكاب مجازر وانتهاكات بحق المدنيين في اليمن.

وذكرت وكالة رويترز أن الاستطلاع الذى أجرته مؤسسة يوغوف ونشرت نتائجه اليوم أظهر أن 75 بالمئة من الفرنسيين يرفضون تزويد الانظمة المشاركة في العدوان السعودي بالاسلحة الفرنسية فيما قال 88 بالمئة من المشاركين ان

على باريس أن توقف صادرات الاسلحة الى جميع الدول التي قد تستخدمها ضد المدنيين.

وقال سبعة من كل عشرة شملهم الاستطلاع ان على الحكومة وقف تصدير الاسلحة للسعودية والامارات.

وفرنسا ثالث أكبر مصدر للاسلحة في العالم والسعودية والامارات من بين أكبر المشترين لاسلحتها.