ارتفاع عدد ضحايا حريق المركز التجاري بـ كيميروفو الروسية الى 48 قتيلاً

جهينة نيوز

ارتفع عدد ضحايا الحريق الذى وقع بمركز زيمنايا فيشنيا التجاري في مدينة كيميروفو الروسية الى 48 قتيلا.

ونقل موقع روسيا اليوم عن وزير الطوارىء الروسي فلاديمير بوتشكوف قوله

اليوم ان الحريق أودى بحياة 48 شخصا في حين لا يزال مصير 16 شخصا مجهولا وفقا للمعلومات التي تقدم بها أقرباء المفقودين واشار نائب وزير الطوارىء فلادلين أكسينوف الى اصابة ما لا يقل عن 45 شخصا جراء الحريق.

وأفاد نائب رئيس المركز الوطني لادارة الازمات أندريه مامشينكوف أن أكثر

من 660 شخصا شاركوا في اخماد الحريق الذى امتد على مساحة 1500 متر مربع أما مركزه فكان في الطابق الرابع وهو الاعلى بالمبنى ويحتوى على غرف

للعب الاطفال وثلاث صالات سينما.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميترى بيسكوف ان الرئيس فلاديمير بوتين تلقى تقارير مفصلة من وزير الطوارىء ومحافظ مقاطعة كيميروفو حول الحادث واوعز باتخاذ كل الاجراءات اللازمة للتعامل معه.