الخزانة الاميركي: لا نخشى حربا تجارية مع الصين وماضون بفرض الرسوم على سلعها

جهينة نيوز

قال وزير الخزانة الاميركي ستيف منوتشين ان الرئيس دونالد ترامب ماض في قراره فرض رسوم بقيمة 60 مليار دولار على الواردات من الصين مؤكدا ان بلاده لا تخشى حربا تجارية معها.

وكانت الصين أكدت في تصريحات سابقة رفضها الاجراءات الحمائية التجارية الامريكية وانها ستتخذ كل الاجراءات الممكنة للدفاع عن حقوقها ومصالحها وذلك ردا على اعلان السلطات الامريكية نيتها فرض رسوم وضرائب جديدة ضد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمنتجات الاستهلاكية الصينية.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية اليوم ان منوتشين شدد في مقابلة مع شبكة /فوكس/ الاخبارية على انه اذا لم يتم التوصل الى اتفاق مع الصين فان ترامب سيفرض الرسوم على قطاعات تقول واشنطن ان بكين سرقت فيها تكنولوجيا اميركية.

وفي مقابلته التى بثت أمس كرر منوتشين ما كان اعلنه ترامب من ان الولايات المتحدة لاتخشى "حربا تجارية مع الصين" لكنه اوضح انه اجرى "محادثات مثمرة جدا مع رئيس الوزراء الصيني".

وقال منوتشين "انا متفائل بحذر بتوصلنا الى اتفاق لكن اذا لم يحصل ذلك فسنمضى قدما بهذه الرسوم".

وعلى الرغم من تراجع البورصات العالمية بسبب قرار ترامب الا ان وزير الخزانة قال ان هذه الاجراءات ستكون مفيدة للاقتصاد على المدى الطويل ولفت الى ان فتح الصين لاسواقها سيوفر فرصا هائلة للشركات الاميركية.

وكان 45 اتحادا تجاريا يمثلون بعضا من أكبر شركات الولايات المتحدة طالبوا ترامب بعدم فرض تعريفات جمركية على الصين محذرين من أن ذلك سيكون ضارا بشكل خاص بالاقتصاد والمستهلكين الاميركيين.