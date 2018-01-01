أبراج يوم الأثنين 2018/3/26 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود ٢٦/ ٣: مشغول دائما وتسعد عندما تنتهي من مهمة وتنتقل لغيرها، تحب العمل والموسيقى لا تعرف الهدوء دائما تعيش على اعصابك، تتمتع بالسحر والجاذبية، رفقتك مسلية مرغوب من الجميع تحب الغزل، حكيم ومتفرد وحكيم جذاب ورائع ومتمسك بالتقاليد، تحمل لك السنة انعطاف ومفترق طرق، حياة مادية متقلبة، عطل عن العمل، نجاح وتفوق في الاشهر القادمة وللبعض حياة اجتماعية لطيفة للبعض يبحثون عن نصائح وتخالف، للبعض يعبر عن آرائه بحرية، سنة احتفالات وانجازات ومن الممكن ان تكون ديناميكي وتخطف الانظار، تفاوض وتعزز وجودك، سنة ايجابية وابرز ما يميز وجودك هو تاثيراتك الايجابية تجلب الحظ والفرص للاغلبية، تفرح لتطور سعيد او ممارسة هواية او توسيع عمل

جهينة نيوز-خاص:

الحمل: القمر بموقع يساعدك ويفرض عليك من الصباح انفراج وإيجابية وحظ عاطفي ومالي، مناسب لمعالجة المشاكل اوقات مذهلة بالتغيير الايجابي، قد يعود الحبيب او يأتي متسامحا او معتذرا، تتحمس للانطلاق بمشروع تتلقى اتصال مبشر بعملك تتوضح لك بعض الامور

الثور: القمر متنافر مع برجك وعرقلة وتأجيل، عليك التحفظ على وجهة نظرك او إثارة حفيظة المحيط بآرائك، لا ينقصك الدهاء والذكاء بل تحلق بالسماء وتسبق الاخرين باشواط، ترفع من شانك وتعزز من شان العائلة باستثناء بعض التأثيرات السلبية وتتحالف النجوم ضدك لان القمر بمربعك، حاول ايجاد حلول واظهر تعاطف مع الآخرين.

الجوزاء: تميل لخوض بعض التجارب الجديدة بصورة متسرعة، تسجل نهار ممتاز تحصل على فكرة يتبناها الاخرون يوم يحمل سفرة او رحلة او تطور بالعمل امامك خيارات متعددة زيارات مقابلات جيران اخوة اخوات، نهار للحركة والتواصل، الاجواء والعلاقات في تقدم ملموس تلتقي باشخاص يثيرون اهتمامك وتتلقى الدعم.

السرطان: بانتقال القمر الى برج الاسد يقدم لك نهارك خدمة ثمينة، نهار حافل بالنشاطات وامامك خيارات متعددة وتمارس سلطتك بشتى المجالات، تحضر نفسك لمناسبة فها اهتمام متميز وتحصل على احدى رغباتك الغالية، مكسب مالي او استرداد دين أشياء ضائعة تجدها، الفرصة المالية قادمة.

الأسد: تخف وطأة شعورك بمراوحة المكان قد تصادف آذان صاغية لتعبر عن نفسك وتمارس سلطتك في كافة المجالات، يوم خفيف الظل يلعب الاصدقاء دور مهم في احداث هذا النهار تعزز شعبيتك القر ببرجك مؤشر فلكي ايجابي يدعوك لتكثف تحركاتك الاجتماعية والمهنية لا تبق وحيدا وحاول ترك انطباع ايجابي وتفادى الجدال، تجد نفسك وسط ازدحام تشعر ان نهارك يمشي بشكل سهل تدعم مواقفك تستعيد حيويتك والقوة والسيطرة لك.

العذراء: سارع لتسوية الخلافات لاتسمح بتأزيم الأوضاع، نهارك فيه علاقات زائفة ونميمة ومعاتبة، لا توقع عقد ولا تبدأ عمل جديد، فترة فارغة من الحظ حاول حل الامور بهدوء وابتعد عن الاضواء كي لا يخيب املك وكن حذرا جدا.

الميزان: تستعيد حماستك وتنطلق بتنفيذ خطة او فكرة تتلقى اشارة او خبر وتنعش العواطف، تزدهر اللقاءات تتلقى المفاجآت او تفرح بحدث ما، اصدقاء واهل يقفون لجانبك يسهل عليك التعبير عن الرأي، عنوان نهارك علاقات اجتماعية.

العقرب: ثق بحدسك، يقودك سوء تفاهم إلى نزاع مع العاملين او الزملاء، قاوم رغبتك بالسيطرة على الاخر واحترم الاصول انتبه لما تقول، تجد نفسك أمام تحدي كان باستطاعتك تجاهله، تتلقى اجوبة على عروض طلبات تتعلق بترقية مشروع جديد او امتحانات، حافظ على انجازاتك.

القوس: طاقتك عالية تحمل لك ممارسة اعمالك باتقان ومهارة، مجالاتك واسعة يجب ان تلتقطها حتى تحصل على نتيجة إيجابية ملموسة على صعيد سفر او اوراق او بيع وشراء وتجارة او مشروع له بعد خارجي، قدرة على طرح المواضيع اظهر مواهبك وقدراتك.

الجدي: يمر الحظ ببابك، فرصة استثنائية تنجح المفاوضات تحقق تقدما واضحا في اعمالك وتفرض رايك وتجد حلول دون تشنج على صعيد الامور التي تبدأ من الصفر، مكاسب وتغيير وفرصة استثنائية تحصل عليها وتسهيلات لعمليات مالية وتجارية ورجعة للماضي.

الدلو: لا تتوقع الكثير بعملك حاول ان تجد تسوية مع الشريك العاطفي او العملي، كن هادئ فالوضع دقيق لا تتورط بعلاقات شائكة اتكل على حدسك، لا تترك مجالا لاحد ان يؤثر عليك، صراحتك خارجة عن ارادتك، احتمال ان تجرح المقربين وانتبه لموضوعيتك، لا تفقد الاتزان مع الاحبة، تقلق بشان صحة ومسالة شخصية يحمل لك نهارك اعطال وتاجيلات، شارك جميع من تحب في اعمالك.

الحوت: يكثر عملك وتشعر بالارهاق تكثر المسؤوليات والواجبات وتضطر ان تتخلى عن بعض الارتباطات ربما لاسباب شخصية او مالية، تحلا بالصبر قد تقلق لزيارة او تعمل لقاء، لا تحاول الضغط على الامور وانجز ما تستطيع من اعمالك، انتبه لغذائك وصحتك وحافظ على هدوئك، استشر اهل الاختصاص لا تتسرع قبل البحث التام، استعد تفاؤلك وانطلق، تعمل بدلا من شخص ما وتكون في أكثر من مكان تنضم لفريق عمل.