ناشطون يقومون برصد قيام إيران بنشر صواريخ اس-300

الأحد, 25 آذار 2018 الساعة 23:14 | سياسة, عالمي

ناشطون يقومون برصد قيام إيران بنشر صواريخ اس-300

جهينة نيوز

قام ناشطون بنشر صور مأخوذة عن أقمار صناعية لنشر منظومة " s-300PMU2" في إيران.

و بحسب الناشطين تم العثور على منظومة اس 300 بالقرب من مطار أصفهان منشورة جنباً الى جنب مع منظومة صواريخ اس-200 بعيدة المدى, في حين كان قد تم رصد المنظومة قرب طهران و على ساحل الخليج بالقرب من مطار أبو شهر.

و يذكر أن منظومة اس-300 بي ام يو 2 فافوريت حصلت عليها إيران من روسيا و تعتبر الاحدث ضمن نسخات اس-300 و مداها يصل الى 200 كلم و قادرة على متابعه 12 هدف و اعتراض ستة اهداف دفعه واحدة من الصواريخ الباليستية و المجنحة و الطائرات, و كل منظومة مكونة من 36 ماسورة صاروخية و رادار بمدى 300 كلم.


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