صور جديدة تكشف رعاية الجيش التركي للسرقات المنظمة في عفرين

الأحد, 25 آذار 2018 الساعة 23:11 | سياسة, عالمي

صور جديدة تكشف رعاية الجيش التركي للسرقات المنظمة في عفرين

جهينة نيوز

قامت القوات التركية و المرتزقة التي تستعملها بعمليات نهب و سرقة في عفرين و قراها, و قد وصلت خلال العمليات العسكرية الى السطو المسلح حيث انتشرت مقاطع تظهر سرقة جرار و قتل صاحبه, و يدعي مسؤولون اتراك ان السرقات كانت عمليات فردية, و لكن صور حديثة تثبت أن السرقات تتم بشكل منظم مما يؤكد تورط الجيش التركي بالسرقة و النهب.

و نشر ارهابيون يقاتلون في صفوف القوات التركية الغازية صور لعمليات نهب المعدات و الجرارات و الآليات من مدينة عفرين و تحميلها على ناقلات في طريق نقلها الى تركيا, و الصور التي نشرها الارهابيون تؤكد أن عمليات السرقة و النهب في عفرين منظمة مما يؤكد تورط الجيش التركي بالسرقة و النهب.

و يذكر انها ليست المرة الأولى التي تشرف بها تركيا على السرقة حيث ان الناشطين السوريين يسمون الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بلص حلب في إشارة الى نهب معامل حلب و تفكيكها و نقلها الى تركيا.


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