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مشاهد جوية لبعض المناطق في #الغوطة_الشرقية بعد دحر الإرهابيين منها
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مشاهد جوية لبعض المناطق في #الغوطة_الشرقية بعد دحر الإرهابيين منها
الأحد, 25 آذار 2018 الساعة 20:56 |
شؤون محلية
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أخبار محلية
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