معرض للصناعات الغذائية التصديرية في سورية

جهينة نيوز:

يستعد اتحاد المصدرين السوري وغرفة صناعة دمشق وريفها لإقامة أكبر معرض للصناعات الغذائية التصديرية "سيريا فود" في سوريا، خلال شهر أيار القادم.

وسيقام المعرض في مدينة المعارض السورية الواقعة على طريق مطار دمشق الدولي في الفترة ما بين 10 و 15 من شهر أيار ، كما سيستضيف المعرض أكثر من 800 مستورد ورجل أعمال من 30 دولة بما فيها أوروبا، والدول المجاورة لسوريا.

ووفقا لما نقلته "سبوتنيك" عن رئيس اتحاد المصدرين السوري محمد السواح "، أن الصناعات الغذائية السورية رغم ما تتعرض له سوريا من ظروف مازالت تدخل إلى 90 دولة. وصادرات القطاع الغذائي تساوي خمسة أضعاف القطاع النسيجي وهناك شركات سورية صادراتها الغذائية بلغت عشرات الملايين من الدولارات.

وتتميز سوريا بامتلاكها منتجات زراعية عديدة مرغوبة عالمياً، وفق "السواح"، الذي أشار إلى ضرورة الترويج والتسويق لمنتجات هذا القطاع داخل وخارج سوريا.

يشار إلى أن المعرض يمتد على مساحة 20 ألف متر مربع وفيه قاعتين للعرض إلى جانب ثلاث قاعات مخصصة للبيع المباشر للزوار.