سيباستيان فيتيل يفوز بسباق الفورملا ون

جهينة نيوز

فاز الألماني سيباستيان فيتل سائق فيراري بسباق جائزة استراليا الكبرى الافتتاحي لموسم بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات يوم الأحد بعدما تفوق على جميع منافسيه على حلبة ألبرت بارك في مدينة ملبورن مستغلا نزول سيارة الأمان الافتراضية.

واحتل بطل العالم البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس المركز الثاني فيما حصل الفنلندي المخضرم كيمي رايكونن سائق فيراري الثاني على المركز الثالث ليتعزز موقع الفريق الأحمر بصعود سائقيه لمنصة التتويج في مستهل موسم البطولة.

وعمل فيتل بكل ما أوتي من خبرة ومهارة على الحفاظ على تقدمه حتى وصوله خط النهاية ليكرر ما فعله في سباق العام الماضي.