تفوق الفرسان السوريين بختام دورة الوفاء الدولية للفروسية بنسخته الـ 23

جهينة نيوز: عبدالهادي الدعاس

اختتمت منافسات دورة الوفاء الدولية للفروسية بنسختها الـ 23 أمس السبت، بحصاد سوري متميز والتي أقيمت على مدار أربعة أيام في مدرج صالة الأغر بنادي باسل الأسد للفروسية في دمشق.

في هذه النسخة المصنفة " نجمتين" وفق الاتحاد الدولي للفروسية كان لافتا مشاركة 6 دول عربية وأوروبية منها إيطاليا ولبنان و ايران و الأردن وبلغاريا وسورية البلد المضيف، والتميز الكبير للفرسان السوريين الذين تمكنوا من الحصول على المراكز الثلاثة الأولى أمام المنافسين الأجانب ضمن التجهيزات ذات المستوى العالي.

وفي ختام جولة المنافسة قام رئيس الاتحاد الرياضي العام اللواء موفق جمعة ورئيس اتحاد الفروسية عاطف الزيبق ومدير ادارة الاعداد البدني في الجيش والقوات المسلحة اللواء ياسر شاهين بتكريم الفرسان الخمسة الأوائل، حيث حصل على المركز الأول الفارس السوري أحمد حمشو، والمركز الثاني الفارس السوري محمد جوبراني، والمركز الثالث الفارسة السورية جودي نظام، والمركز الرابع الفارس الإيطالي نتالي تشياوداني، والمركز الخامس الفارس اللبناني مارك ماتيلا.

وفي لقاءات أجراها "جهينة نيوز"

أكد اللواء "موفق جمعة" بأن ما تشهده الرياضة من حضور دولي قوي اليوم يعود للانتصارات الكبيرة التي يحققها الجيش العربي السوري في جميع مناطق البلاد وخاصة الانتصار على محور الغوطة الشرقية في قلب العاصمة دمشق بقيادة الرئيس بشارالأسد، مشيرا الى أن الرياضة هي جزء من الحياة في سورية فبرغم سبع سنوات الحرب لكنها بقيت محافظة على تواجدها بشكل كبير داخل وخارج الوطن من خلال تأهل 4 فرسان الى نهائيات بطولة العالم وتأهل فارس واحد الى العاب الأولمبية في الأرجنتين .

ولفت جمعة الى أن رياضة الفروسية التي تعد من الرياضات الصعبة تبعا لمتطلبات العناية بالفرس و الفارس تشهد اليوم تألقا واسعا من خلال الدعم الكبير للسيدة منال الأسد،الرئيس الفخري للاتحاد السوري للفروسية.

من جهته بين "عاطف الزيبق" بأن دورة الوفاء للباسل بدورتها الـ 23 تعني الكثير للفرسان السوريين، كونها تختلف عن الدورة السابقة التي كانت نجمة بينما دورة اليوم نجمتين إضافة للمشاركات الخارجية والتي كان منها الفارس الإيطالي المصنف ضمن أفضل الفرسان في العالم.

ونوه الزيبق على أن تجهيزات الدورة كانت عالية المستوى من ناحية الأرض والجمهور

ولفت اللواء ياسر شاهين إلى تميز دورة الوفاء لعام 2018 بكافة المقاييس عن كافة الدورات السابقة من الناحية الفنية والمواهب التي برزت وحققت أرقام هائلة، وأضاف بأن مشاركة الفرسان الأوربيين من ايطاليا وبلغارية خلقت في نفوس الفرسان السوريين الحماس الأكبر والعزيمة للفوز والحصول على المراكز الأولى.

وبما يخص المشاركين كشف صاحب المركز الأولى الفارس "أحمد حمشو" عن الصعوبات الكبيرة لهذه المشاركة من خلال التجهيزات والضغوط، مشيرا الى تمكنه من تجاوزها في الشوط الثاني محققا أقل زمن دون وجود اخطاء، معرباً عن سعادته بالحصول على المركز الأولى

وعبرت الفارسة "شام الأسد" صاحبة المركز الأول بجائزة "ميديوم تور" عن سعادتها بالحصول على هذا المركز قائلة أن الفضل في ذلك يعود للمدربين جوبراني و فراس حيث تمكنا من تحقيق نجاح كبير رغم التحضيرات الصعبة والحواجز العالية .

وأعرب صاحب المركز الثاني بدورة الوفاء الفارس "محمد جوبراني" عن سعادته بالنتائج التي تم تحقيقها مشيرا الى الصعوبة والمنافسة الكبيرة الى جانب الفارس الإيطالي المصنف عالميا، وضمن الروح الرياضية التي يتمتع بها اكد جوبراني بأن الفارس السوري أحمد حمشو بعزيمة واصرار تمكن من الحصول على المركز الأول لإبقاء اسم سورية عاليا برياضة الفروسية.

بينما وجه الفارس اللبناني صاحب المركز الخامس "مارك ماتيلا" في مشاركته الأولى الشكر لكافة القائمين على التجهيزات التي وصفها بالعالية مؤكدا رغبته بالمشاركة الدائمة بدورة الوفاء للفروسية وأن العلاقة بين البلدين هي علاقة حب ووفاء بينهما.

و في نهاية حفل الختام قدمت السيدة منال الأسد دروعا تكريمية لأصحاب المراكز الأول الفارس "احمد حمشو" عن الفئة العليا، والفارسة "شام الأسد" عن مسابقة ميديوم تور والفارس "مؤيد جاموس" عن مسابقة سمول تور.