مؤسس فيسبوك معتذراً: هذه خيانة للأمانة

جهينة نيوز:

اعتذر مارك زوكربيرغ، مؤسس فيسبوك، للبريطانيين يوم الأحد عن "خيانة الأمانة" بنشره إعلانات على صفحة كاملة في الصحف البريطانية على خلفية فضيحة استخدام بيانات عن 50 مليون مستخدم في الانتخابات الاميركية

وجاء في اعتذار مارك زوكربيرغ "علينا مسؤولية حماية معلوماتنا. وإذا لم نتمكن من ذلك فنحن لا نستحقها"

وقال زوكربيرغ إن تطبيقاً أعده باحث جامعي "سرب بيانات ملايين المستخدمين في عام 2014".

وأضاف "هذه خيانة أمانة، وأنا أعتذر عن أننا لم نبذل مزيداً من الجهد في ذلك الوقت"، مكرراً اعتذاراً قدمه الأسبوع الماضي في أحاديث تلفزيونية أميركية.

وأشار زوكربيرغ الذي خسرت شركته أكثر من 50 مليار دولار من قيمتها السوقية منذ تواتر المزاعم، إن فيسبوك سيعطي المستخدمين مزيداً من المعلومات والقدرة على التحكم في مَن يحق له الاطلاع على بياناتهم.

ظهر الإعلان الذي حمل شعاراً صغيراً لفيسبوك في أعداد يوم الأحد ومنها الأوبزرفر، وهي واحدة من الصحف التي أدت تغطيتها للقضية إلى دفع سهم فيسبوك للهبوط بشدة.