بعد اتهامه بالتحرش.. رئيس الأوسكار ينفي الأمر؟!

جهينة نيوز:

بعد أن اتُهم رئيس أكاديمية فنون وعلوم السينما التي تمنح جائزة ​الأوسكار​ ​جون بايلي​ بالتحرش الجنسي، اوردت مجلة "فارايتي" يوم أمس أن بايلي نفى مزاعم التحرش الجنسي التي يواجهها، وقال في مذكرة أرسلت إلى هيئة الأكاديمية أن ما ورد في المطبوعات التجارية في هوليوود غير صحيحاً وتحديداً بشأن أنه حاول أن يلمس امرأة بطريقة غير ملائمة قبل عشر سنوات في موقع تصوير سينمائي.

وقد وصف بايلي كل ما يرد في التقارير الإعلامية التي تصف الشكاوى المقدمة إلى الأكاديمية التحرش زائفة والهدف منها تشويه مسيرته المهنية.

ويبلغ جون بايلي من العمر 75 عاماً وهو مخرج ومصور سينمائي وانتخب رئيسا للأكاديمية في أغسطس آب 2017.