شحنة كبيرة من الآليات القتالية الأمريكية تصل الأردن!

جهينة نيوز

سجل مراقبون اليوم الأحد وصول شحنة كبيرة من الآليات القتالية الأمريكية إلى الأردن.

ونشر نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر عملية تفريغ سفينة النقل Liberty pride"من الآليات الأمريكية " في أحد موانئ المملكة، بما في ذلك دبابات "إم1 أبرامز" ومدرعات "إم-113" و"إم-3 برادلي".

ويرجح المراقبون أن هذه الشحنة وصلت إلى الأردن في إطار التحضيرات لمناورات "الأسد المتأهب" السنوية المقامة في المملكة والتي ستجري في مايو ايار المقبل بمشاركة الولايات المتحدة والسعودية وقطر والبحرين والكويت وغيرها من الدول الإقليمية حليفة واشنطن .

المصدر: تويتر