خيار جديد لخروج ارهابيي "جيش الاسلام" من دوما الى..؟

جهينة نيوز

أفاد "المرصد المعارض" بأن المفاوضات لا تزال مستمرة بين ميليشيا "جيش الإسلام" والجانب الروسي، للتوصل إلى اتفاق لإنهاء العمليات العسكرية في مدينة دوما بشكل نهائي.

وأكد "المرصد" أن المفاوضات الجارية، وضعت القلمون كأحد الخيارات الأبرز لخروج مسلحي "جيش الإسلام".

وتتزامن هذه المفاوضات مع ترقب لإفراج "جيش الإسلام" عن آلاف الأسرى في سجونه بدوما، مقابل إجلاء آلاف الحالات المرضية من المدينة لتلقي العلاج.

وكانت الأمم المتحدة توصلت لاتفاق مبدئي لوقف إطلاق النار في أجزاء من الغوطة الشرقية يُفترض أن يتيح هذا الإجراء “جلسة مفاوضات نهائية” بين وفد محلي وروسيا، وذلك “لإيجاد حل ومخرج يضمن سلامة المدنيين ويضمن عدم استمرار هذه المعاناة التي يعيشونها ويضمن إيقاف هذه الحرب وإيقاف العمليات العسكرية”.

يذكر أن اتفاقا قضى بخروج مسلحي "النصرة و فيلق الرحمن" من الغوطة الشرقية, عادت بموجبه حرستا و جميع بلدات الغوطة الشرقية الى سيطرة الدولة السورية, باستثناء مدينة دوما التي يسيطر عليها "جيش الاسلام".